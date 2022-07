Al via l’edizione 2022 della Masterclass musicale e orchestrale dell’Asti Sistema Orchestra

L’Assocciazione ASO (Asti Sistema Orchestra) organizza la XIII Masterclass di esecuzione musicale ed orchestrale il 27, 28 e 29 luglio tenuta dal Maestro Raffaele Napoli.

Parteciperanno non solo gli studenti dell’associazione A.S.O, ma anche gli allievi di altre associazioni, conservatori e licei musicali piemontesi. Le lezioni si terranno al circolo Way Assauto di Asti, via Pietro Chiesa 20. Sono previsti anche i seguenti seminari: consapevolezza corporea, ginnastica posturale per musicisti con la Maestra Serena Vada e manutenzione e liuteria degli strumenti a corda.

E’ previsto un concerto finale, ad ingresso libero, venerdì 29 luglio alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Monale.

Nella foto il concerto finale della masterclass 2021, fonte: https://orchestraaso.wordpress.com/