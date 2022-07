Al via le prenotazioni per il Calendario della Polizia di Stato 2023

Quest’anno il calendario della Polizia di Stato 2023 racconterà l’attività delle donne e degli uomini della nostra Amministrazione al servizio della comunità.

Gli scatti, realizzati dai fotografi della Polizia di Stato, sono stati valutati e selezionati dal Maestro Gianni Berengo Gardin che ha voluto in tal modo impreziosire il calendario 2023 con il suo professionale giudizio.

Anche quest’anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partenship di Unicef. Per il 2023, il ricavato della vendita finanzierà il progetto “Emergenza siccità Etiopia” e una quota del ricavato verrà devoluta al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, in favore del Piano “Marco Valerio”.

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro e non oltre il prossimo 19 settembre, facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale “Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità Etiopia”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, in questo corso XXV Aprile nr. 19, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, al fine di completare la procedura di prenotazione del calendario.