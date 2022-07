Al Rotary Club Asti le “Ricette di Famiglia” di Maria Teresa Taverna

Il Rotary Club Asti ha avuto ospite alla serata conviviale del 12 luglio scorso, svoltasi al Ca Vittoria di Tigliole, Maria Teresa Taverna, autrice del recente volume “Ricette di famiglia” (LAR Editore, 2022).

L’autrice, discendente di un’antica famiglia alessandrina, madre di due figlie e nonna di due nipotini, è personaggio di molteplici esperienze: imprenditrice agricola (è stata presidente di Confagricoltura Donne Alessandria), operatrice turistica, interprete, in gioventù anche presentatrice e redattrice di un programma televisivo RAI di cinema – teatro – musica, ha approfittato della pausa imposta quasi a tutti dal Covid 19 tra il 2020 e il 2021 per farsi anche scrittrice e realizzare un interessante volume, di circa 150 pagine, in cui ripropone le ricette tramandate dalle donne della sua famiglia, risalendo fino a nonne e bisnonne.

Comune denominatore dei molti piatti proposti sono i prodotti della nostra terra, all’origine di tutte le ricette, le singole festività dell’anno, cui la tradizione di famiglia abbinava determinati cibi e mai altri, e l’antica casa di campagna alle porte di Alessandria, dove da cinque generazioni la famiglia dell’autrice si riunisce nei mesi estivi per abbinare al gusto per la buona tavola il piacere dello stare insieme.

Ne è scaturita una conversazione ricca non solo di buoni consigli gastronomici ma anche di ricordi suggestivi, che hanno stimolato diverse domande da parte dei molti presenti.

Nella foto: Maria Teresa Taverna con il presidente del Rotary Club Asti, Luigi Florio