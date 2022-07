Agosto di grandi eventi a Portacomaro con il Campus musicale e “Classica in collina”

Portacomaro è in gran fermento per la nona edizione del “Campus Musicale Estivo” e la rassegna di concerti “Classica in collina”. Lunedì inizieranno i corsi di strumento, in due periodi distinti, fino a venerdì 12 agosto.

Il Campus è nato nel 2014 grazie a Davide Botto, primo contrabbasso del Teatro Regio di Torino e docente del Conservatorio Verdi della stessa città. Gli altri docenti sono la violinista Tomoka Osakabe, il clarinettista Alessandro Dorella e la pianista e direttrice d’orchestra Elda Laro. Elda ricopre il ruolo di maestro sostituto al Deutsche Oper Berlin e ritorna dopo due anni di assenza causa pandemia. Dalla scorsa edizione al team si è unito il portacomarese Carlo Durando, primo corno del Teatro Carlo Felice di Genova, il violoncellista Giuseppe Massaria, Marco Silletti insegnante del Liceo Musicale di Alessandria e Matteo Ravizza, docente della Casa della musica. Ad impreziosire l’offerta didattica il laboratorio di chitarra flamenca con Roberto Margaritella. In contemporanea ai corsi si svolge la rassegna “Classica in collina”. Primo appuntamento giovedì 4 agosto alle 21,30 nel Cortile della Casa dell’Artista con il duo Aonzo-Margaritella, “Virtuosi a quattordici corde”, che presenteranno il concerto “Trittici”. Carlo Aonzo è uno dei più importanti mandolinisti a livello mondiale, principale divulgatore italiano del suo strumento, si esibisce regolarmente come solista con orchestre sinfoniche e in concerti cameristici in tutti i continenti oltre a svolgere un’intensa attività didattica. Roberto Margaritella è diplomato con il massimo dei voti in chitarra romantica e flamenca; ha all’attivo numerose incisioni discografiche e svolge attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche.

Il secondo appuntamento è venerdì 5 agosto alle ore 18 alla Casa dell’Artista con il concerto degli allievi dei corsi di violoncello e chitarra di Massaria, Ravizza e Silletti, accompagnati al pianoforte da Silvia Bertani.

Campus e Classica in Collina sono organizzati dalla Banda Musicale Comunale di Portacomaro in collaborazione con il Comune di Portacomaro e Fondazione Gente e Paesi. L’ingresso è libero.