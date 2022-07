ACLI e Noix De Kola organizzano la prioiezione del film “Sarura – The future in an unknow place”

ACLI Asti in collaborazione con Noix De Kola propone per giovedì 21 luglio alle 21:30 la visione del film-documentario “Sarura – The future in an unknow place”, del regista e fotografo Nicola Zambelli.

Il film affronta la tematica israeliano-palestinese dal punto di vista di un gruppo di giovani palestinesi che, alle porte del deserto del Negev, combatte l’occupazione militare israeliana con videocamere e azioni non violente al fine di riappropriarsi delle terre sottratte alle loro famiglie.

L’iniziativa si inserisce all’interno della IIª edizione della rassegna “Senza perdere la tenerezza” ospitata dal 7 al 23 luglio presso il Foyer delle famiglie del circolo Acli (via Milliavacca 5, Asti).