A Villanova d’Asti una serata di cinema con “La gabbianella e il gatto”

Proseguono le proposte della ProLoco di Villanova d’Asti con una serata di cinema presso l’ex-Confraternita dei Batù. Appuntamento venerdì 15 luglio alle ore 21.00 per il cartone animato “La gabbianella e il gatto”, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

“Grazie alla ProLoco che ha accolto in questi anni le mie proposte di proiezione – afferma Max Ponte, consigliere comunale – facendosi carico dei costi. Credo sia importante favorire il cinema a Villanova e ciò è possibile con costi contenuti, sia d’estate che d’inverno. Il cinema è una forma d’arte che crea socialità e dibattito a differenza delle serie televisive. Spero si possano trovare risorse per riportare nel nostro paese la magia del cinema.

La gabbianella e il gatto” è il cartone animato di Enzo D’Alò tratto dal capolavoro di Luis Sepulveda. Si ringraziano il Comune per gli spazi messi a disposizione e la Lanterna Magica per aver favorito questo spettacolo.”