A Villafranca d’Asti ingombranti e grandi elettrodomestici si ritirano a domicilio

Comune Riciclone da oltre vent’anni, Villafranca promuove la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei grandi elettrodomestici in modo organizzato: una volta al mese, fino a fine anno, il servizio garantirà passaggi al domicilio delle utenze domestiche che si prenoteranno. Si parte da oggi.

I cittadini (residenti e non, regolarmente iscritti alla Tari) potranno conferire, senza oneri, fino a un massimo di due metri cubi di materiale richiedendo il ritiro all’Ufficio Tributi (0141.943071).

Ricorda il sindaco Anna Macchia: “Avviamo questa iniziativa venendo incontro alle richieste dei cittadini, in particolare degli anziani, spesso impossibilitati a conferire in modo autonomo i materiali. Dopo i due anni più critici della pandemia in cui tutto si è fermato, siamo pronti a partire”.

Insieme agli ingombranti (mobili, divani, armadi, ecc.) si potranno consegnare anche grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, televisioni, computer, ecc.).

I passaggi saranno svolti nelle seguenti date e sempre di sabato: dopo oggi, il 20 agosto, 17 settembre, 15 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre. Per usufruire del servizio (sono previsti fino a dieci punti presa per ogni passaggio), gli utenti dovranno prenotarsi telefonicamente entro il mercoledì del sabato previsto per il ritiro: all’addetto Luciano Soverino saranno tenuti a comunicare nome e cognome dell’intestatario Tari (tassa rifiuti), telefono, indirizzo e tipologia dei materiali. Questi ultimi dovranno essere collocati davanti all’abitazione, o nelle più immediate vicinanze, la sera precedente il giorno del passaggio.

Nel 2021 il totale dei rifiuti prodotti a Villafranca è stato di 1078 tonnellate contro le 1288 del 2020.

Nella foto: il sindaco Macchia e l’assessore Accasto con uno degli attestati attribuiti negli ultimi anni a Villafranca