A settembre torna a Tonco l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi”

Dopo due anni di sospensione torna a Tonco, domenica 18 settembre, l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi”.

La macchina organizzativa dell’Amministrazione comunale, già da diverse settimane, si è messa in moto per proporre un programma ricco di attrazioni per tutti, grandi e piccini. Durante tutta la giornata la piazza centrale del paese ospiterà la mostra mercato di prodotti tipici. Non mancheranno i trattori d’epoca, gli animali, la musica e gli spettacoli. Torneranno anche le visite guidate alle aziende agricole locali, vere protagoniste della manifestazione. I visitatori potranno osservare da vicino gli allevamenti tonchesi di galline e polli “a collo nudo” e le mucche e buoi di razza piemontese.

“Vogliamo sostenere i nostri agricoltori – afferma il sindaco Cesare Fratini – Dopo due anni di pandemia in cui ci siamo tutti resi conto di quanto essenziale sia il settore primario per la vita di tutti, le aziende stanno affrontando gravi difficoltà dovute da un lato alla siccità e all’aumento delle temperature e dall’altro all’aumento dei costi a causa della guerra. Proporre una fiera dedicata all’agricoltura può sembrare un azzardo, ma noi vogliamo far sentire ai nostri agricoltori il sostegno dell’Amministrazione: un modo per comunicare loro tutta la nostra profonda gratitudine”.

Le iscrizioni per partecipare come espositori alla mostra-mercato sono ancora aperte (scadenza 29 agosto). Per scaricare il modulo di partecipazione: https://www.comune.tonco.at.it/it/news/agrifiera-polli-e-buoi-dei-paesi-tuoi. Per iscrizioni o info: agrifieratonco@gmail.com