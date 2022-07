A Prato Nevoso prosegue il Magico Paese di Natale con la cena dell’Antivigilia

Ultimo weekend per il Magico Paese di Natale in versione estiva, tra le montagne di Prato Nevoso, tornato per il secondo anno ad animare le bellissime vette delle Alpi Liguri.

Ancora per il 23-24 luglio Prato Nevoso si trasformerà nella residenza estiva di Babbo Natale e dei suoi elfi, con giochi, animazione e un bellissimo mercatino di prodotti enogastronomici e artigianali, con scenografiche casette di legno e tanti oggetti e delizie locali da assaggiare.

Gli appuntamenti più sentiti per quest’ultimo weekend di festeggiamenti sono la cena dell’Antivigilia e il pranzo della Vigilia di Natale estiva: sabato 23 a cena, e domenica 24 a pranzo lo Chalet il Rosso – a quota 2000 metri – aspetta tutti gli amanti del Natale per un menu speciale.

Sabato 23 luglio il ritrovo è fissato alle ore 19.45 alla partenza della Telecabina La Rossa Panoramica (la risalita è inclusa nel prezzo della cena). Il menu preparato per l’occasione dallo chef Ezzelino prevede Antipasto piemontese, Tortellini in brodo di carne, Pollo na talizio al profumo di Porto e panettone a 45 euro a testa (vini esclu si).

Domenica 24 luglio arriva invece il pranzo della Vigilia: ritrovo alle 12.30 alla partenza della Rossa Panoramica (la risalita è inclusa nel prezzo della cena), con lo stesso menu della cena del 23 allo stes so prezzo.

Le prenotazioni (consigliate) sono aperte a questo link: https://pratonevoso.com/natalealuglio/

In più sono in programma tante attività per il Magico Paese di Natale in versione estiva. Sarà infatti possibile consegnare direttamente a Babbo

Natale in persona una speciale “carto-letterina”, che verrà distribuita nei negozi di Prato Nevoso per poi essere compilata con la lista dei desideri e affidata direttamente nelle mani di Babbo Natale una volta arrivati in quota (nel caso i bambini non abbiano la “carto-letterina”, possono comunque presentare a Babbo Natale la loro classica letterina, con qualche mese d’anticipo!).

Inoltre c’è l’originale parco giochi in quota, dove scivoli, percorsi avventura e spazi instagrammabili formano la panoramica scritta in legno “La Rossa”. L’animazione per i più piccoli verranno affidate all’Accademia degli Elfi, che i bambini potranno seguire per ricevere il diploma di elfo apprendista. A insegnare loro a essere un perfetto aiutante di Babbo Natale ci saranno Tatelfa, la tata dei piccoli elfi, in servizio da 274 anni; Stellelfa, l’elfa incaricata di distribuire nel cielo le stelle per la notte di Natale; Pasticcelfa, l’elfa pasticciera, Birbelfo, l’elfo birichino e Flexelfo, il più giovane del gruppo e più vanitoso!