A Motta di Costigliole d’Asti tutto pronto per la 75a Sagra del Peperone

A Motta di Costigliole d’Asti è in programma la 75° Sagra del Peperone dal 30 luglio al 1 agosto, l’edizione della ripartenza dopo gli ultimi due anni contrassegnati dalla pandemia.

Un’edizione che la Proloco di Motta, organizzatrice dell’evento, vuole dedicare ai volontari che con passione hanno contribuito a far crescere questa manifestazione e che sono venuti a mancare in questi ultimi anni: Giuseppe, Enzo, Concetta, Angioletta e Francesco.

Di seguito il programma

Tutte le sere dalle ore 19.30 Stand Gastronomico con piatti della tradizione

Sabato 30 e domenica 31 “La Rana sposa il Peperone” – Rane fritte alla mottese

Lunedì 1 agosto “Grigliata sotto le stelle”

INFO:338/8371991 – info@prolocomotta.it

www.prolocomotta.it

Sabato 30 luglio: Orchestra Sonia De Castelli e Fiorenzo Tassinari

Domenica 31 luglio: Orchestra I Roeri

Lunedì 1 agosto: Orchestra Spettacolo Matteo Bensi

Domenica 31 luglio 75°Fiera del Peperone Quadrato della Motta di Costigliole

Ore 12.30: Pranzo della Fiera

Domenica durante il pranzo della Fiera, Asta di Beneficenza a favore della parrocchia organizzata da Padre Gerardo.