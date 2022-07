A Isola d’Asti va in scena “Opere in Vigna” con l’Orchestra Sinfonica di Asti

Quando la musica e la bellezza si uniscono nascono eventi come Opera in vigna. Sabato 23 luglio la Cantina Moretti Adimari di Isola d’Asti ospiterà infatti un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Asti diretta dal maestro Silvano Pasini.

Ricco il programma del concerto che vedrà esibirsi il soprano Injeong Hwang e il tenore Alan Faria: si spazierà dalla Carmen di Bizet alla Tosca di Puccini, passando per la Traviata, il Rigoletto, la Turandot e molte altre famose opere.

L’appuntamento a ingresso gratuito è alle 21 nella Cantina Moretti Adimari in località Valle Nabisso 18 a Isola d’Asti

L’evento è organizzati in collaborazione con il Comune di Isola d’Asti e la Fondazione Crt.

Per maggiori informazioni 335 214 452 (Moretti Adimari) o 347 427 1161 (Enrico Bellati, presidente Osa).