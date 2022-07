A Gorzegno arriva l’aperitivo agricolo a lume di candela con Paolo Tibaldi e Fabio Gallina

Vivere Gorzegno significa iniziare un viaggio nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di un territorio fantastico che è l’Alta Langa, attraverso paesaggi favolosi, prodotti dal sapore unico e storie incredibili tutte da scoprire.

In questa meravigliosa cornice continuano gli eventi del programma estivo e il prossimo appuntamento è venerdì 5 agosto, con l’aperitivo agricolo a lume di candela, (ore 20 Chiesa S. Martino, Ruderi del Castello) in compagnia di Paolo Tibaldi e Fabio Gallina con la loro divertente “Intervista doppia”, lo spettacolo di varietà che unisce le loro professioni di attore-regista e conduttore radiofonico-giornalista.

Restano visitabili gratuitamente fino al 28 agosto le due mostre di arte contemporanea:

“Dialogo in punta di matita” di Silvio Tomasoni in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese dedicata a Beppe Fenoglio e a Cesare Pavese, che unisce nel solco della letteratura l’Alta Langa alla Valle Belbo. Un invito a scoprire due territori attraverso gli autori che più di chiunque altro, seppur in modo diverso, hanno contribuito a renderli immortali, nell’anno del centenario fenogliano.

Il progetto prevede una “doppia-mostra” che si svolgerà in contemporanea fino alla fine di agosto nella Chiesa sconsacrata di S. Martino a Gorzegno e nella Chiesa SS. Giacomo e Cristoforo, Piazza Luigi Ciriotti, 1, a Santo Stefano Belbo.

Orario apertura Gorzegno: tutti i giorni dalle 9 alle 21:00

Orario apertura Santo Stefano Belbo: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30

“Le Architetture del Tempo”, nello spazio verde intorno al Castello, che ha come protagonista un giovanissimo artista, Giuliano Cataldo Giancotti, che propone una ricerca artistica dal suo profondo interesse per l’uomo, l’architettura e la natura. Idea e progetto in collaborazione con il Museo di Camo, punto di riferimento dal punto di vista dell’arte contemporanea del territorio.

Orario: tutti i giorni, tutto il giorno

Tutto questo è realizzato grazie anche alle partnership con imprese ed esercizi commerciali locali, con il fine di incentivare la valorizzazione e promuovere i prodotti enogastronomici, le attività ricettive e tutti i servizi che il nostro territorio offre.