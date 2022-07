A Castiglione Tinella si celebrano i “Virginia Day”

A Castiglione Tinella tradizione vuole che nell’ultimo fine settimana di luglio si celebri la Contessa di Castiglione. Inizia oggi, sabato 30 luglio, l’edizione 2022 del “Virginia Day”, l’evento-contenitore di tanta bellezza costruito intorno alla memoria di questo grande personaggio femminile, protagonista della Storia nella seconda metà del diciannovesimo secolo.

Oggi, a Villa Fogliati con il concerto lirico “La Dame de Coeur” con il tenore Alan Faria, il baritono Massimo Pagano oltre ad Andrea Stefenell al pianoforte e Dino Bosco alla narrazione; sul palco anche Alessia Porani nelle vesti di Virginia Verasis Asinari; il concerto rientra nel cartellone “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” curato dall’Alba Music Festival.

Domani, domenica 31 luglio per tutta la giornata sarà aperta la mostra fotografica “La contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia” nell’antica chiesa parrocchiale di Sant’Andrea dove, alle ore 17.30 sarà presentato il libro della giornalista e scrittrice Valeria Palumbo “La donna che osò amare se stessa. Indagine sulla contessa di Castiglione”, edito da Neri Pozza.

Sarà presente l’autrice in una particolare presentazione in narrazione, musica e immagini, dai caratteri innovativi. A seguire verrà consegnato il Premio Contessa di Castiglione 2022.

Dalle ore 19.30 il “Banchetto alla Corte della Contessa”: in piazza XX Settembre si cena con un gustoso menu tradizionale che propone due antipasti, primo, dolce e frutta (18 euro adulti e 12 euro bambini fino a 12 anni, prenotazioni al numero 339.3650226).

Dopo la cena la Contessa Virginia aprirà le danze dei “Valzer di Corte”, spettacolo a cura della scuola di danza Star Dance di Damiano Ferrero, e la piazza si trasformerà in una grande festa da ballo.