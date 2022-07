A Castello d’Annone torna la festa patronale della Madonna del Carmine

Dopo due anni di stop forzato, l’Associazione Turistica Pro Loco di Castello di Annone, in collaborazione con il Comune di Castello di Annone, l’Unione Sportiva Annonese e la Biblioteca Comunale “Pinin Pacot”, organizza la festa Patronale della Madonna del Carmine, con ben quattro giorni di festa.

Tutto inizierà giovedì 14 luglio alle ore 18:30 con la presentazione di un libro che parla proprio di Castello di Annone: “C’era una volta Annone. Storia delle origini e delle vicende di un Paese del Monferrato” di Francesco Mai.

Venerdì 15 luglio, serata di hamburger, patatine e dj set con scr3am ph4 me; sabato 16 luglio ore 20:30 verrà celebrata la messa e la processione della madonna del carmine, patrona del paese e successivamente avrà inizio la serata danzate con i controcorrente; domenica 17 luglio, la pro loco ospiterà a pranzo il 9° raduno “abarth club Cuneo”, concludendo in serata con il complesso “Officina ricordi”.

Tutte le serate gastronomiche avranno inizio alle ore 19:30 presso la sede di Località “Occhetti”, sul Lungotanaro. Il menù prevede antipasti, agnolotti, tagliolini alle verdure, pasta e fagioli, guanciotti al barbera, hamburgher, grigliata mista, dolci e servizio bar. In caso di maltempo sarà possibile mangiare all’interno. Saranno presenti anche le giostre per grandi e piccoli in Piazza Rasetti.