A Castelletto Molina si dimettono sette consiglieri comunali: nominato dalla Prefetto il Commissario Prefettizio

Con le contestuali dimissioni rassegnate in data 26 luglio 2022 da sette dei dieci consiglieri comunali, si sono creati i presupposti, previsti dagli artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b) nr.3 del D.L.vo nr. 267 del 18.8.2000, per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castelletto Molina.

Il Prefetto di Asti quindi ha immediatamente provveduto a proporre al Ministero dell’Interno lo scioglimento del predetto Organo consiliare.

In attesa del Decreto presidenziale di scioglimento, per poter garantire il completo funzionamento del Comune nell’interesse della collettività locale, si è proceduto alla sospensione del Consiglio Comunale, con la contestuale nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’ Ente nella persona del Funzionario Economico Finanziario, dr. Paolo Mastrocola, con i poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta.