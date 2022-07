A Castell’Alfero mercoledì 3 agosto il “Concerto Sotto le Stelle”

Il Comune di Castell’Alfero in collaborazione con l’Associazione Culturale Milaresol organizza per mercoledì 3 agosto ore 21 il “Concerto Sotto le Stelle”.

Il concerto si svolgerà presso la Chiesa romanica della Madonna della Neve in località Rebrondata. Un’occasione per stare insieme, fare musica e diffonderla, per scoprire e valorizzare il patrimonio artistico e architettonico locale.

Il programma propone l’esecuzione di composizioni per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach.

Al violino Manuela Matis, perfezionatasi all’Accademia di S. Cecilia a Roma e all’Accademia Chigiana di Siena, insegna al Conservatorio di Bolzano.

Tiene concerti e masterclass in Italia e per conservatori e università esteri (Norvegia, Finlandia, Germania, Estonia, Romania, Turchia, Spagna, Portogallo).

Al clavicembalo Marcello Rossi Corradini, diplomato in clavicembalo, organo, composizione e direzione di coro con il massimo dei voti e lode.

Ha studiato a Vienna con G. Murray.

Svolge attività concertistica in Italia, all’estero e ha inciso per “Bottega Discantica” e “Tactus”.

Ingresso gratuito.

Per informazioni: Comune di Castell’Alfero – 0141/406611 – www.comune.castellalfero.at.it