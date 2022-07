A Canelli la raccolta firme per il ripristino delle ferrovie in orario serale

Riceviamo e pubblichiamo

Molti cittadini canellesi hanno già firmato, in piazza al mercato del martedi mattina, la proposta di Legge regionale per ripristinare le linee ferroviarie soppresse, come la nostra.

Per permettere anche a chi lavora di poterla firmare, Insieme per Canelli mette a disposizione la propria sede in orario serale.

Invitiamo tutti i Cittadini di Canelli a presentarsi MERCOLEDI 20 LUGLIO, tra le ore 21 e le 23 presso la Saletta “Incontro” in V. Rosmini 6 – Canelli (al fondo di P.za Gioberti, “la Piazzetta”).

Possono firmare solo i residenti a Canelli: ci vuole un documento di identità.

Tutti i cambiamenti iniziano dal basso.