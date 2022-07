71 sindaci dell’Astigiano si associano all’appello di Rasero: “Presidente Draghi, resti per il bene dell’Italia!”

Sono 71 i sindaci della Provincia di Asti che si sono associati al primo cittadino del capoluogo, Maurizio Rasero, nella missiva inviata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, invitandolo a rimanere a Palazzo Chigi per dare continuità e stabilità politica all’Italia in questi momenti difficili.

“Forte coinvolgimento da parte degli amministratori locali – spiega Rasero – su 118 sindaci 72 hanno firmato l’appello. Quando i firmatari erano arrivati a mille a livello nazionale, oltre 50 erano sindaci dell’astigiano”

“Noi sindaci , chiamati ogni giorno alla risoluzione dei problemi dei cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti”

“Il Presidente del Consiglio – si legge nella lettera – ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale. Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in Aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio. Noi sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l’azione di governo”.

“Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni. Queste forze, nel reciproco rispetto, hanno il dovere di portare in fondo il lavoro iniziato in un momento cruciale per la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Se non dovessero farlo si prenderebbero una responsabilità storica davanti all’Italia e all’Europa e davanti alle future generazioni- Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia”.

I sindaci firmatari

Aldo Allineri (Castelnuovo Belbo), Elisa Amerio(Castell’Alfero), Aurora Angiletta(Albugnano), Sergio Arisio (Valfenera), Lorena Avramo (Serole), Barbara Baino (Mongardino), Sandra Balbo(Fontanile), Alessandro Balliano (Portacomaro), Filippo Barrera(Corsione), Luigino Barrera (Villa S. Secondo) Daniele Basso (Tigliole), Ivo Bartolomeo Biancotto (Coazzolo), Marco Biglia (Agliano Terme), Manuela Bo (Bruno), Luigi Bosco (Chiusano d’Asti), Gianfranco Bossi (Castel Boglione), Andrea Bovero (Celle Enomondo), Adriana Bucco (Cellarengo ), Roberto Campia (Castellero), Claudio Carretto (Azzano d’Asti), Enrico Alessandro Cavallero (Costigliole), Cristina Ceron (Cunico), Francesco Chiara (Cortazzone), Marilena Ciravegna (Maranzana), Alessandro Civardi (Antignano), Bruno Colombo (Roatto), Giuseppe Contorno (Revigliasco d’Asti), Gianmaria Corsi (Cerro Tanaro), Umberto Fasoglio (Cocconato), Guido Fausone (Buttigliera d’Asti), Francesca Ferraris (Viarigi), Silvia Ferraris (Castello di Annone), Ivan Ferrero (Mombercelli), Luigi Ferrero (Frinco), Gianluca Forno (Baldichieri d’Asti), Roberta Franco(Cantarana), Cesare Fratini (Tonco), Massimo Fungo (Rocchetta Tanaro), Luigi Fusello (Cerreto d’Asti), Tiziana Gaeta (Capriglio), Luigi Gallareto (Monastero Bormida), Andrea Andrea (San Martino Alfieri), Andrea Ghignone (Moasca), Claudio Gotta (Montemagno), Fabio Isnardi (Calamandrana), Sergio Magnetti (Monale), Gianni Maiocco (Scurzolengo), Valter Malino (Dusino San Michele), Giovanni Marchese (Montafia), Giuseppe Marchese (Aramengo), Aldo Maria Marchisio (Pino d’Asti), Francesco Marengo (Castagnole Monferrato), Davide Massaglia (Passerano Marmorito), Matteo Massimelli (Incisa Scapaccino), Flavio Miniscalco (Cinaglio), Christian Orecchia (Moncalvo), Elsa Ormea (Cossombrato), Roberto Palma (Maretto) , Luca Panetta (San Paolo Solbrito), Cristina Enrica Patelli (Penango), Roberto Peretti (Villanova d’Asti), Daniele Prasso (Vigliano d’Asti), Antonio Rago (Castelnuovo don Bosco), Mauri Rodini (Grazzano Badoglio), Giovanni Scagliola (San Marzano Oliveto), Giovanni Spandonaro (Mombaruzzo, Dimitri Tasso (Montiglio Monferrato), Silvio Tealdi (Ferrere), Fabio Vergellato (Roccaverano), Michael Vitello (Isola d’Asti), Roberta Volpato (Refrancore).

