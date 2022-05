Villanova, via libera alla ristrutturazione dell’edificio Asl di Via De Amicis. Giordano: “Ci sostituiamo alle mancanze della Regione”

L’Amministrazione Comunale di Villanova ha approvato con il consiglio Comunale del 26 aprile scorso la Deliberazione n. 13 in merito al nuovo Protocollo d’Intesa per la ristrutturazione e la successiva gestione dell’edificio di via De Amicis in carico all’Asl per i servizi sanitari.

Il protocollo è stato redatto dalla direzione generale ed è frutto di una proposta del direttore dell’Asl Flavio Boraso sulla scorta di un’altra iniziativa portata avanti, dal direttore nel torinese; ciò si rende assolutamente necessario, al fine di fornire servizi almeno dignitosi alla popolazione del villanovese (oltre 11000 persone) anche alla luce del mancato impegno della Giunta Regionale a finanziare la ristrutturazione della sede, nonostante le molteplici promesse.

“Ritengo che l’Asl comprenda il senso di urgenza nel dover recuperare una struttura che è in stato di degrado, considerando, in primis, la sicurezza delle persone che la frequentano – ricorda il sindaco Christian Giordano – il costo della ristrutturazione è a carico dell’Amministrazione Comunale, 850 mila euro, (sebbene sia un edificio in gestione all’ente regionale, tramite l’Asl) che ritiene fondamentale garantire i servizi, sostituendosi, nell’investimento, alla regione Piemonte, poco attenta alle necessità di un territorio in crescita e più numeroso di altre realtà dove invece verranno fatti investimenti, talvolta, anche da zero”.

L’Asl donerà il progetto esecutivo, come previsto nell’accordo di programma.

“Questa Amministrazione Comunale ha tanto sperato nel buon senso dei politici regionali e non trova giustificazione in tale mancanza soprattutto alla luce della costante e continuativa collaborazione, attraverso la messa a disposizione di strutture per l’accoglienza e per il Covid, come nessuna altra realtà nell’astigiano” conclude il primo cittadino.