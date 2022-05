Vigneti fioriti all’Istituto Penna di Asti: proteggere le api con Cover Bee

Con l’osservazione dello sviluppo dei miscugli apistici, durante la mattinata di martedì 17 maggio proseguirà il percorso iniziato il 26 ottobre scorso quando sui terreni dell’azienda agricola dell’Istituto Agrario “G. Penna” si è svolta una giornata dedicata alle prove di inerbimento.

Questa pratica agronomica consiste nel mantenere una copertura erbosa, spontanea o seminata, sul suolo. L’obiettivo è quello di controllare le erbe infestanti e di assicurare la protezione del terreno dai processi erosivi come quelli provocati dalle piogge su suolo nudo, privo di copertura vegetativa e la riduzione delle perdite di azoto per dilavamento.

Di importanza non secondaria è anche il ruolo positivo sulla Biodiversità. Le specie che compongono i miscugli utilizzati nella semina realizzata lo scorso autunno sono dette “Cover Bee”, essendo la loro fioritura abbondante, scalare e molto gradita alle api.

Sono state impostate diverse prove sperimentali con coinvolgimento dei vigneti, del noccioleto e di altri terreni coltivati a seminativo dell’azienda.

“L’evento”, come sottolinea il Dirigente Scolastico prof. Renato Parisio, “rappresenta un’ottima occasione per coinvolgere gli allievi e far toccare loro con mano un’opportunità da non trascurare nell’ottica di un’agricoltura sostenibile.”