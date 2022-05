Venerdì prossimo al via a Palazzo Ottolenghi la mostra “Passepartout for Peace”

Ad Asti, venerdì 13 maggio alle ore 18 a Palazzo Ottolenghi verrà inaugurata la mostra “Passepartout for Peace “mostra d’arte contemporanea a cura di Marisa Garramone e Ludovica Ferraris.

La mostra raccoglie le opere di alcuni artisti di Asti e del territorio che hanno esposto nel progetto di Passepartout en hiver in collaborazione con la biblioteca Giorgio Faletti. Gli artisti hanno avuto l’intuizione di creare un ponte con la storia contemporanea, visto il delicato momento che stà vivendo l’umanità per creare un messaggio di pace con l’arte.

Nelle sale di Palazzo Ottolenghi in Corso Alfieri si potranno ammirare le pere dei 17 pittori e scultori con linguaggi diversi dal surrealismo all’informazione in un dialogo all’unisono alla ricerca della bellezza e dei grandi valori consapevoli dell’umanità. Alla mostra patrocinata dal Comune di Asti esporranno gli artisti: Chiara Cirio, Gabriele Sanzo, Giorgio Grosso, Joi Moor, Marisa Garramone, Massimo Rizzieri Paganini, Matteo Bisaccia, Maurizio Carrer, Michela Squillacioti, Nicola Colucciello, Ottavia Boano Baussano, Paolo Viola, Piergiorgio Panelli, Rossana Turri, Sergio Brumana, Viviana Gonella.

L’evento proseguirà fino al 29 maggio con orario dalle 16.00 alle 19.00