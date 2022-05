Una studentessa del Liceo Artistico di Asti alle finali europee del concorso Hippo 2022 International Competition in English Language

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sui risultati raggiunti da una studentessa del Liceo Artistico “Benedetto Alfieri” al concorso Hippo 2022 International Competition in English Language.

This is a big win, Anna

Una grande vittoria al liceo artistico B. Alfieri, e questa volta non si tratta di splendide sculture, manifesti originali, loghi, opere di design e murales, bensì di lingua inglese.

Per la prima volta il liceo artistico B. Alfieri di Asti parteciperà alle finali europee del concorso Hippo 2022 International Competition in English Language, olimpiadi che si terranno a Jesolo nei giorni 18 e 19 maggio 2022. A rappresentare l’Istituto sarà la studentessa Anna Lantieri, della classe 4 Arti Figurative, che si è classificata decima nella sua categoria tra i partecipanti dell’area europea.

Anna ha superato le selezioni regionali tenutesi presso la sede del nostro liceo artistico e ha partecipato, insieme alla compagna Ilary Prifty, della classe 3 Multimediale, alle selezioni nazionali a Torino, presso il Campus Einaudi.

La selezione regionale testava le abilità di listening e reading, nonché le conoscenze grammaticali, con ben 80 quesiti di livello B2. Le semifinali nazionali, invece, valutavano lettura e scrittura al livello C1.

Il concorso internazionale, giunto alla decima edizione, ha visto coinvolti oltre 70.000 studenti provenienti da 50 Paesi di tutto il Mondo, suddivisi in cinque categorie in base all’anno di nascita. Alle finali europee partecipano, insieme ad Anna, altri quattordici studenti provenienti da tutta Europa.

La Dirigente Maria Stella Perrone, tutti i docenti e tutti gli studenti dell’IIS V. Alfieri faranno il tifo per Anna: we are all with you, be great, Anna.

a cura della prof.ssa Giulia Dani