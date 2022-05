Sarà un maggio ricco di appuntamenti per l’associazione APRI Asti.

Lunedì 9 maggio, presso la sede dell’Apri, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 si terrà la presentazione del corso di scrittura e lettura braille. Il corso, gratuito e aperto a ipo, non vedenti, volontari e simpatizzanti, avrà come docente Renata Sorba.

Martedì 10 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, la dott.ssa Barbara Venturello terrà il corso “Le intelligenze umane al servizio dell’autonomia delle persone ipo e non vedenti. Autonomia in cucina: gestione di alimenti e bevande“. L’evento si terrà presso La Dispensa del Cavolo in Via Garetti, 10, angolo via Ranco, Asti.

Sabato 14 maggio, si terrà invece la mostra “Balene Preistoriche” presso il museo paleontologico di Asti. Qui il Dott. Federico Imbriano guiderà e narrerà la mostra a soci e volontari Apri Asti. L’appuntamento è alle 10:15 davanti al museo, in corso Alfieri 381.

Martedì 17 maggio vi sarà un’esposizione di materiale tiflo-tecnico “Le intelligente umane al servizio dell’autonomia delle persone ipo e non vedenti. Incontro in-formativo con dimostrazione da parte di imprenditore non vedente” presso il FuoriLuogo, in via Toti 18/20 ad Asti.

Mercoledì 18 maggio, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, presso la sede Apri, il docente Erik Goi, terrà la lezione “Lo smartphone per i disabili visivi. Consigli utili e suggerimenti per l’accessibilità e l’utilizzo“.

Venerdì 20 maggio, alle ore 17, presso il FuoriLuogo, ci sarà un caffè letterario dedicato ai fiori: “Pupylla, una rosa pro Apri Asti“. Qui soci e volontari APRI ASTI si alterneranno al leggio. Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 sarà possibile acquistare la Rosa, con un contributo di Euro 10,00, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione.

Martedì 24 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la sede Apri, la Dott.ssa Barbara Venturello, con Patrizia Scaglione (estetista) illustreranno l’incontro “Le intelligenze umane al servizio dell’autonomia delle persone ipo e non vedenti” “Autonomia nella stanza da bagno.”

Martedì 31 maggio, presso la sede Apri, dalle 16:00 alle 18:00, la Dott.ssa Barbara Venturello, presenterà l’evento “Autonomia in camera da letto. Strategie per ripiegare indumenti e collocare accessori“.

Info: astii@povedenti.it