Torna sabato il presidio per la pace di Welcoming Asti in piazza San Secondo

Come ogni sabato dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, anche questa settimana si terrà alle ore 12 in Piazza San Secondo il Presidio settimanale per la Pace: “No alla guerra in Ucraina. No a tutte le guerre. La Pace è la via”.

“In un momento in cui le prospettive di Pace sembrano esser messe sempre più in ombra crediamo sia importante non scoraggiarsi e continuare questo momento di testimonianza e presenza aperto a tutta la cittadinanza, per cercare di tenere accesa la speranza per la Pace” spiegano gli organizzatori della rete Welcoming Asti.