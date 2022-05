Torna domenica a Mango il mercatino alla corte del castello

Domenica a Mango torna il “Mercatino alla corte del castello”: un appuntamento per immergersi in un’atmosfera animata e vivere una bella giornata di primavera camminando nello splendido paesaggio collinare intorno al paese. A partire dalle ore 10 sulla centrale piazza XX Settembre aprirà il mercatino di oggettistica, antiquariato e artigianato. Presso il Salone Don Bosco si apriranno invece le porte della mostra fotografia “Posti della Malora” a cura del Gruppo Fotografico Albese e dedicata allo scrittore Beppe Fenoglio. Sarà poi possibile la visita alla Pinacoteca delle Langhe presso il centro polifunzionale.

E’ prevista anche la visita guidata al Percorso Fenogliano nelle vie del paese, recentemente presentato (su prenotazione, telefonando al numero 348.5192362 Gisella). Alle ore 15 sulla piazza si organizzano Letture per i bambini a cura del Circolo LaAV di Mango, e poi la nota Gnomovia con il suo percorso per una camminata tra giochi e favole in compagnia dell’associazione Manganum.

Come sempre, per i visitatori sarà a disposizione un Punto Ristoro con i piatti preparati dalla Pro Loco di Mango, e un Punto Bere con i vini delle cantine del paese.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.