Torna ad Alba “Macramè – Intrecci di Culture”

Venerdì 13 maggio torna la manifestazione “Macramè – Intrecci di culture” con un pomeriggio di animazioni e divertimento nel Circo di Primavera in piazza Adolfo Sarti, dalle ore 17.00 alle 19.00.

Dopo due anni di distanza forzata, gli studenti e gli insegnanti degli istituti comprensivi e delle scuole superiori di Alba e comuni limitrofi animeranno la festa con esibizioni, laboratori e stand.

Il tema di quest’anno è “Diritti a casa”, per ribadire l’importanza di avere un rifugio/abitazione che è tra i diritti fondamentali della persona. Tutti gli interventi saranno coordinati dal Servizio Stranieri del Comune di Alba insieme al gruppo insegnanti “Integrazione scolastica minori stranieri ed educazione interculturale”.

Per la prima volta, la festa avrà il contributo della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba presente con uno spazio dedicato al progetto “Nati per Leggere”. I volontari lettori si alterneranno per tutto il pomeriggio proponendo a bimbi e famiglie tante letture ad alta voce, mentre sul palco saranno raccontate due letture animate, una pensata per i bambini della primaria e una dedicata ai ragazzi dai 10 anni in su, entrambe ispirate ai temi della pace e dell’integrazione.

Ingresso libero, aperto a tutti, bambini e adulti.