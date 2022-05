E’ stata inaugurata venerdì 6 maggio, alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero, la mostra “Le Marionette di Vincenzo Tartaglino”, doveroso tributo alla pluridecennale attività dell’ultimo marionettista astigiano, ospitata dalla sagrestia della chiesa di San Martino ad Asti.

Organizzata dal Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti, dal Gruppo Culturale e dalla Parrocchia di San Martino, l’esposizione resterà aperta fino al 26 giugno 2022 con orario al venerdì e al sabato 10.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00 e alla domenica 11.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00. Vincenzo Tartaglino sarà presente per raccontare la storia delle marionette da lui create e portate in giro con spettacoli in tutta Italia. Ora, ottantenne, continua con la magia delle sue rappresentazioni in collaborazione con il Museo dei Burattini di Monale. Il suo ultimo spettacolo “Gianduja e la farina magica” è stato portato in scena lo scorso 25 aprile durante la Fiera ViviVerde a Castell’Alfero.