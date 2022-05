Taccuino elettorale: tutti gli appuntamenti delle varie liste

Sono diversi gli appuntamenti elettorali dei candidati alle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 12 giugno. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Oscar Giammarinaro degli Statuto per parlare di aggregazione e musica

Giovedì 12 maggio alle ore 21 al Diavolo Rosso



Asti città della musica, degli artisti affermati e delle band. Ma quali sono gli spazi reali di aggregazione, chi davvero da sfogo alle tante pulsazioni artistiche dei giovani? Asti Ambiente ne parlerà giovedì 12 maggio alle ore 21 al Diavolo Rosso di Asti con Oscar Giammarinaro, cantante degli Statuto, protagonista di tante iniziative a favore della cultura musicale italiana.

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, dopo aver suonato in varie orchestre sinfoniche in Italia e all’estero, Oscar Giammarinaro è entrato nel mondo della musica leggera fondando nel 1983 gli Statuto, band con la

quale ha pubblicato 15 album in studio e 2 dal vivo, guadagnandosi spazio nelle classifiche di vendita di dischi. Affiancando da sempre all’attività artistica il mestiere di professore di musica nelle scuole medie, Oscar ha suonato in più di 1000 concerti tra Italia e resto del mondo, salendo sui palchi più importanti della musica italiana: da quelli del Festival di Sanremo e del Festivalbar a quello del Primo Maggio a Roma.

Nel 2019, Oscar decide di intraprendere anche una carriera da cantante e autore solista, con la quale esplora sonorità nuove e diverse, fondendo il pop inglese e la musica afroamericana (di cui è grande appassionato e conoscitore) con la tradizione melodica italiana, incidendo l’album “Sentimenti travolgenti” un album distribuito da Universal Music Italia, e pubblicato in formato digitale e in 33 giri, e contrassegnato da uno stile raffinato e mai banale, ricco di sonorità eleganti, ma allo stesso tempo orecchiabili e accessibili a ogni tipo di pubblico.

Sarà presente alla serata il candidato sindaco Paolo Crivelli con il cantautore Beppe Giampà, candidato consigliere per la lista Asti Ambiente.

La Pastorale Giovanile della Diocesi si confronta con i candidati

Venerdì 13 maggio alle ore 21 al Teatro Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes



Primo confronto diretto per i sei aspiranti alla prima carica cittadina. Venerdì sera i candidati a sindaco della città di Asti si confronteranno e presenteranno le loro proposte di fronte ad una platea di giovani tra i 18 e i 35 anni; modererà l’incontro la giornalista della Gazzetta d’Asti Elena Fassio. Tutte le domande che verranno poste ai candidati sono state precedentemente raccolte tra i ragazzi delle associazioni promotrici dell’iniziativa, per tale ragione non verrà dato spazio ad ulteriori domande.

I Giovani astigiani presentano la lista

Venerdi 13 maggio alle ore 19.30 al Palco 19



Venerdì 13 maggio alle ore 19:30, la lista “I Giovani Astigiani” in supporto alla candidatura di Maurizio Rasero presenterà i suoi 32 candidati al Palco 19. Per l’occasione verrà offerta un’apericena a chi vorrà partecipare.

Andrea Delmastro Delle Vedove in visita al carcere di Asti

Sabato 14 maggio casa circondariale di Asti



Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri, Andrea Delmastro Delle Vedove, responsabile degli affari Esteri per Fratelli d’Italia, e presidente della Giunta per le Autorizzazioni a Procedere di Montecitorio sarà sabato mattina in visita al carcere di Asti accompagnato da Sergio Ebarnabo. Al termine è previsto un punto stampa con le testate giornalistiche.

Un pomeriggio al Bosco dei Partigiani per parlare di Cultura bene comune

Sabato 14 maggio alle ore 15 Bosco dei Partigiani



La Coalizione Asti insieme per Crivelli Sindaco organizza sabato 14 maggio al Bosco dei Partigiani per approfondire, insieme, la conoscenza di un luogo antico e iconico, da cui prese avvio la costruzione della città medioevale, spazio sospeso e senza tempo nel traffico cittadino, ancora troppo poco valorizzato.

“Vogliamo provare a declinare in modo diverso, innovativo, inclusivo e creativo i nostri comuni beni storico-artistici e paesaggistici, i musei, il centro storico, i parchi, i fiumi…E lo faremo ascoltando le voci di amici che operano a livelli altissimi in altre realtà– affermano gli organizzatori – sarà un pomeriggio ricco di appuntamenti pensati proprio per evidenziare e condividere le molteplici le molteplici potenzialità del Bosco” Questo il programma: ore 15 “Benvenuto al Bosco” con una performance di ginnastica aerobica a cura dell’istruttrice Georgiana Aron Ore 15,30 Incontro/dibattito aperto a tutta la cittadinanza: Cultura Bene Comune (modera Cristina Marchegiani) Interverranno: Laura Pompeo, Assessore al Comune di Moncalieri, con deleghe a Cultura – Turismo – Biblioteca – Teatri e musei – Residenze reali – Relazioni internazionali – Pari Opportunità – Relazioni con Città Metropolitana – Membro segreteria PD Metropolitano Torinese con Deleghe a Cultura, Turismo, Pari Opportunità, Università e Ricerca scientifica, Daniele Jallà, Storico, ha lavorato presso l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, ha diretto i Musei civici e i Servizi museali della Città di Torino. Membro del Direttivo Nazionale di ICOM (International Council of Museums) e già Presidente di ICOM Italia; docente a contratto di museografia, legislazione dei beni culturali, gestione dei musei e delle organizzazioni culturali in diversi Atenei italiani, Daniele Valle, avvocato, dal 2014 consigliere regionale e presidente della VI Commissione Cultura e Spettacolo, Beni Culturali, Musei e Biblioteche etc, dal 2022 è Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte. All’incontro sarà presente il Candidato Sindaco Paolo Crivelli

A seguire (intorno alle 17.30), ci sarà la possibilità di partecipare ad una visita del Bosco e delle Mura con Cristina Marchegiani (archeologa) e Elena Berta (tecnico del verde urbano) che illustreranno la ricchezza storico-archeologica e naturalistica del luogo.