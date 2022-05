Si è conclusa venerdì l’esperienza Erasmus che nella settimana scorsa ha coinvolto le classi dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalla primaria alla secondaria, con una puntata anche presso la scuola d’infanzia, e una rappresentanza degli studenti del Linguistico Pellati, per la visita presso la città di Nizza Monferrato, di alcuni studenti della Lituania e dell’Estonia con i loro insegnanti.

Il titolo del progetto triennale è “For the love of nature: esplore and discover Europe through nature” e le attività intraprese sono state prevalentemente di carattere ambientale, pur non tralasciando quelle artistiche e storico-culturali. Il gruppo dal 1° maggio ha potuto, grazie alla sinergia tra scuole, comune, Erca, visitare la città e i monumenti e i luoghi più rappresentativi, la cantina sociale, il parco della Val Sarmassa; collaborare con i coetanei della primaria e secondaria alla scoperta di erbe e piante, sperimentare attività artistiche di gruppo alla scuola d’indanzia, avere come interpreti in inglese i ragazzi delle superiori.

Sono stati molti i momenti indimenticabili, a detta degli studenti e il lavoro è stato giudicato prezioso anche dagli insegnanti. Li nominiamo tutti: A.Zaccone, B.Trinchero, C.Mossino, V.Giovinazzo, M.Delle Piane, R.Cordara, A.Alemanno, T.Alberto, J.Franco, L.Viglino, E.Verri.

L’esperienza degli scambi culturali oltre a costituire preziosi momenti di confronto in lingua e quindi di messa in gioco di competenze, rafforza la motivazione degli alunni e li apre al mondo e alla alterità, ponendo le basi per un futuro più coeso e con minor pregiudizi. L’esperienza continuerà il prossimo anno con uno scambio al contrario.