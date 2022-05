Studenti alla scoperta degli anfibi e rettili che popolano il torrente Belbo

L’associazione “Valle Belbo Pulita Odv”, che si occupa della salvaguardia dell’ambiente, torna a scuola con due progetti per le scuole del territorio.

Mercoledì 4 maggio presso il Foro Boario di Nizza Monferrato alle 14.15 il sodalizio in collaborazione con l’assessorato alla cultura e ai servizi scolastici del Comune di Nizza Monferrato, presenterà il testo divulgativo “Anfibi e rettili della Valle Belbo”.

Si tratta di una pubblicazione realizzata con il contributo del CSVAA che si propone di divulgare un aspetto meno noto della fauna minore che arricchisce il torrente fin dalla sorgente e lungo tutto il suo percorso. Il libro, grazie alle conoscenze di esperti e alle ricerche effettuate sul campo, darà l’idea di quanti piccoli animali vivono nel torrente e della loro utilità per l’equilibrio tra uomo e natura. Il volume è curato dal biologo Luca Calcagno e arricchito dalle fotografie di Paolo Rizzola che presenteranno queste tematiche con Simona Scarrone, figlia del fondatore dell’associazione Gian Carlo.

L’attività coinvolgerà le classi terze della Scuola primaria “Rossignoli”, la terza e quarta Primaria dell’Istituto N.S. Delle Grazie” e II C della secondaria di primo grado I.C. “Dalla Chiesa”. Saranno proiettate immagini suggestive dei piccoli anfibi e rettili nell’intento educativo di valorizzare l’ecologia e attuare misure tempestive al fine di contenere i rischi determinati dai cambiamenti climatici e diffondere buone pratiche per raggiungere importanti obiettivi in ambito ambientale partendo dalla tutela del territorio e dall’idea che anche le creature più umili sono importanti per il mantenimento degli equilibri naturali.

Prossimi appuntamenti del progetto nelle mattinate dell’11 e 25 maggio a Canelli con il patrocinio del Comune presso il “Parco Scarrone”, il geologo Claudio Riccabone accompagnerà le classi quinte dell’I.C. di Canellu, plessi “Bosca” e “G.B.Giuliani”, e le classi terza e quarta di San Marzano Oliveto approfondendo la tematica relativa alla funzione della cassa di espansione e lo sviluppo di flora e fauna nello spazio di una struttura ingegneristica con il supporto del Maestro Romano Terzano.

L’Associazione Valle Belbo Pulita Odv è nata nel 2008 grazie al fondatore Gian Carlo Scarrone. Con una decina di volontari lavora per migliorare le condizioni ambientali del Belbo, cercando di avvicinare le comunità locali al loro torrente, collabora con gli enti responsabili alla salvaguardia dell’ambiente e della salute degli abitanti, monitora la qualità delle acque, educa alla protezione e al rispetto della natura.