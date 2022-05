Sostentamento per le persone in fuga dall’Ucraina da chiedere entro il 30 settembre

E’ disponibile la piattaforma che permette alle persone in fuga dall’Ucraina di chiedere il contributo di sostentamento.

Basta andare sul sito https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it con le pagine in italiano, inglese ed ucraino.

Il contributo è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche da parenti, amici o famiglie ospitanti. Il sostegno può essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di soggiorno per protezione temporanea.

In base al periodo trascorso tra la domanda e la richiesta di contributo, può essere riconosciuto per una quota mensile, due quote mensili o per l’intero ammontare. Per richiedere il contributo è necessario il Codice Fiscale (reperibile sulla domanda di permesso di soggiorno), un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

Il sostegno economico è di 300 euro mensili (per un massimo di tre quote) e prevede un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni. Per i minori, il contributo viene erogato al genitore o al tutore, purché abbia presentato domanda di protezione temporanea.

La somma è erogata in contanti da tutti gli uffici postali presenti in Italia. Ulteriori informazioni sul vademecum al seguente link: https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum.