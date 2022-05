Si conclude con Paolo Verri il percorso creativo “Nuovi (S)tralci” verso l’undicesima edizione di “Libri in Nizza”

Ci si sposta nell’accogliente e suggestiva cornice dell’Auditorium Trinità, sede dell’Accademia di Cultura Nicese “L’Erca”, lunedì 2 maggio alle 18 per l’ultimo incontro del percorso creativo “Nuovi (S)tralci”. Per l’occasione l’accesso all’iniziativa sarà possibile non solo per gli iscritti al progetto, ma anche a tutti cittadini, creativi e rappresentanti di associazioni interessati alla Cultura sul territorio.

Interviene Paolo Verri, manager culturale, già direttore Matera 2019 capitale europea della cultura, direttore Piano Strategico Torino e direttore Salone del Libro Torino. Il percorso creativo è stato ricco di spunti grazie agli incontri che sono andati a susseguirsi a cadenza settimanale. Si è parlato di editoria, innovazione e del ruolo della cultura con Alberto Sinigaglia, già presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, direttore scientifico “Passepartout”, ideatore di “Tuttolibri”; di satira, arte a grande diffusione e di percorsi espositivi con Dino Aloi, curatore di mostre a livello europeo, vignettista, giornalista, collezionista; di presenza sui social network, costruzione di una community e censura delle piattaforme con Alessandro Concas, del direttivo della popolarissima community satirica “Feudalesimo e Libertà”; di concorsi musicali, mercato dell’intrattenimento e coinvolgimento del territorio con Maria Luisa Lafiandra, psicologa, musicista e direttrice artistica Premio Poggio Bustone in memoria di Lucio Battisti.

Il percorso creativo “Nuovi (S)tralci”, diretto da Fulvio Gatti con la consulenza editoriale di Antonella Cavallo, è a cura della Città di Nizza Monferrato, Assessorato alla Cultura, con l’Accademia di Cultura Nicese l’Erca, la Biblioteca di Nizza “Umberto Eco” e il supporto della Fondazione “SoloPerGian”.

Fonte immagine https://www.comune.nizza.asti.it/