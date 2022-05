Settimana del mal di testa: due open day al Centro Cefalee dell’Ospedale di Asti

Due giornate dedicate alla cura del mal di testa sono in programma venerdì 13 e sabato 14 maggio all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. I medici del Centro Cefalee dell’Asl AT sono a disposizione per colloqui, consigli e informazioni per i cittadini che soffrono di cefalee e dolori cranio-facciali.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi previsti dal 9 al 15 maggio per la “Settimana del mal di testa”, promossa a livello nazionale da SIN (Società Italiana di Neurologia), SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee) e ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee).

L’Asl AT aderisce con la struttura di Neurologia, diretta dal dottor Marco Aguggia, con due Open Day gratuiti, ad accesso diretto e senza prenotazione:

– venerdì 13 e sabato 14 maggio dalle ore 9 alle 13

Centro Cefalee Neurologia – 1° piano Ospedale Cardinal Massaia Asti

Per informazioni: 0141 487510 – maguggia@asl.at.it; dbertuzzo@asl.at.it; agai@asl.at.it