Servizi di noleggio: in crescita la richiesta di furgoni a Verona

Sempre più aziende sono alla ricerca di veicoli commerciali e furgoni da noleggiare per sopperire alle esigenze di volta in volta diverse.

Un servizio puntuale pari a quello di realtà storiche come Giffi Noleggi, ad esempio, copre in maniera capillare l’intero territorio italiano, incluso quella del Veneto: in tal senso, la città di Verona è ad esempio tra quelle che hanno fatto di agricoltura e artigianato i propri punti di forza: è quindi evidente che la necessità di avere dei mezzi sempre diversi per il trasporto di materiali e merci diventa prioritario.

A questo proposito, il servizio di Noleggio furgoni a Verona proposto da Giffi Noleggi garantisce un’ampia flotta di veicoli commerciali, regolarmente controllati ad ogni consegna così da offrire all’utente la possibilità di usufruire di mezzi sicuri ed affidabili.

I furgoni più richiesti per il noleggio a Verona e dintorni

Un furgone chiuso, con un volume che va da 3 a 13 metri cubi, è perfetto per sopperire a gran parte delle esigenze in maniera versatile e compatta. La maggior parte di questi veicoli, poi, può ospitare fino a 3 persone incluso il guidatore e consentono quindi di avere delle braccia in più per le operazioni di carico e scarico: ciò viene agevolato dai portelloni laterali scorrevoli, che con il minimo ingombro permettono di accedere all’area interna, ma anche da quello posteriore, se previsto.

Ma come già accennato, a Verona sono presenti anche molte realtà agricole e alimentari, quindi tali furgoni possono anche essere dotati di frigo interno di cui occorre impostare il range di temperatura: di solito si va dai – 20 per il prodotti surgelati agli 0 – 5 gradi centigradi per il fresco: naturalmente, farà la differenza anche una scocca in grado di trattenere i raggi UV per mantenere inalterata la catena del freddo anche nelle stagioni calde.

Per esigenze più consistenti a livello di carico, ci si può orientare invece sui classici furgoni cubo, o centinati, con volumi fino a 17 metri cubi e comode sponde idrauliche posteriori che velocizzano la movimentazione di merci od oggetti, magari col supporto di carrelli con ruote. Qui si possono trasportare in sicurezza anche i mobili e gli elettrodomestici di un trasloco, per i quali spesso sono presenti cinghie di sicurezza interne.

Per le aziende che invece debbano trasportare materiali e attrezzature, può essere comodo noleggiare il tipico furgone con cassone aperto, che si presenta in versioni ribaltabile o dotata di gru che afferra gli oggetti più pesanti. Infine, per il trasporto di personale anche in trasferta, molto gettonati sono anche i furgoni che consentono di far accomodare fino a 9 passeggeri, bagagli inclusi.

La comodità della formula del noleggio

Noleggiare uno o più furgoni consente alle aziende di avere il mezzo adatto solo quando sia davvero necessario, per periodi di tempo anche estremamente variabili, più o meno lunghi. Realtà industriali come quelle di Verona possono così eliminare oneri legati alla gestione di un parco mezzi, quali ad esempio la stipula della polizza obbligatoria, ma anche manutenzioni ordinarie e straordinarie: potranno invece contare su veicoli già pronti all’uso, estremamente efficienti dal punto di vista meccanico, cui dover solo provvedere in termini di carburante.

Non solo, ma in vetrine virtuali come quella di Giffi Noleggi possono appurare la presenza di optional irrinunciabili, come airbag, ABS, chiusura centralizzata, collegamento bluetooth per il vivavoce, alzacristalli elettrico, climatizzatore, radio, sensori di parcheggio, sedili regolabili anche in altezza e, laddove si renda necessario, persino il nolo a caldo, ovvero con autista dedicato.