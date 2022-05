Sbandierata del Santo: per il rischio pioggia inizio rinviato di un’ora

Il Collegio dei rettori del Palio di Asti ha deciso di rinviare di un’ora l’orario di inizio della Sbandierata del Santo, l’esibizione non competitiva dei gruppi degli sbandieratori dedicata ai giovani, che chiuderà i festeggiamenti del maggio astigiano.

Per valutare al meglio l’evolversi delle condizioni meteo, la partenza del corteo avverrà da Piazza Roma alle ore 15 per poi dare l’inizio ufficiale delle esibizioni alle 15:30 in piazza San Secondo.