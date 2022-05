San Damiano, piazza Libertà si tinge di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

In occasione della Giornata mondiale della croce rossa è stato illuminato di rosso il monumento ai caduti di piazza Libertà a San Damiano d’Asti.

Nel tardo pomeriggio di domenica una delegazione della croce rossa sezione di San Damiano con i mezzi di soccorso è giunta in piazza del municipio ricevuta dal sindaco Davide Migiasso e dall’Amministrazione Comunale per un saluto istituzionale ed un ringraziamento pubblico del lodevole servizio volontario svolto a supporto della cittadinanza e della collettività.