Ritorna la pittura in vigna a Cocconato

Ritornano gli appuntamenti con la Pittura in Vigna a Cocconato, organizzati dalla Proloco, in collaborazione con le cantine del territorio e l’Ufficio del Turismo del Comune di Cocconato.

Come i corsi di yoga, anche la Pittura in Vigna è giunto alla terza edizione: squadra che vince non si cambia, resta dunque invariata la formula con la pittrice Joy Moore che darà lezioni immersi nella bellezza. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 maggio, alle 15.30 e la lezione si svolgerà presso i pastelli gigante nell’azienda Vitivinicola Paoletti.

Alla lezione di pittura seguirà una degustazione di prodotti e vini locali, al prezzo totale di 15 euro.

Per info e prenotazioni:

Ufficio Turistico Cocconato

0141 600076

cocconatoufficioturistico@gmail.com