Rinviata per maltempo l’Asti in Rosa

E’ stata rinviata a venerdì 13 maggio, con il medesimo programma ed orario, l’Asti in Rosa, a causa del maltempo.

Il prossimo 13 maggio torna finalmente Asti in Rosa 6, la camminata organizzata da LILT e CONI per raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Asti ODV. L’evento cade in un anno speciale, quello in cui la LILT taglia il traguardo dei suoi primi 100 anni di attività e celebra il Centenario.

Per il programma vedi articolo correlato