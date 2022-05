RCA: la polizza più conveniente di maggio

In primavera riparte, si spera, la bella stagione anche per l’economia.

Sicuramente il mercato assicurativo è in movimento come, parimenti, il mercato auto che sta lavorando per acquisire fette di mercato sempre più interessanti con novità ed offerte.

Non rimangono indietro le società assicurative con l’idea di fornire il miglior prodotto possibile circa l’assicurazione auto con tutte le possibilità che, oggi, il mercato garantisce visto il regime di vera concorrenza che costringe tutti i soggetti coinvolti ad una vera battaglia commerciale.

Allianz Direct si pone come riferimento anche per i clienti che scelgono, di primo acchito, assicurazioni online per motivi di risparmio sulla propria assicurazione auto.

Per agire in questo senso una compagnia così ramificata e storicamente importante ha attuato delle politiche di comunicazione basate sulla chiarezza, il restyling del proprio sito, la velocità con cui si può interagire con i clienti alla ricerca di preventivi da consultare, modificare all’occorrenza e salvare in memoria con un proprio profilo.

Basta accedere al portale che mette a disposizione un vero e proprio simulatore con un form da compilare su cui trascrivere i propri dati ed i dati della propria auto o di un’auto che si avrebbe intenzione di comprare.

Il preventivo esce bello e pronto in pochissimi minuti.

Ma esistono altre “armi” commerciali che Allianz Direct sta lanciando con ampia sicurezza di gradimento dei clienti vecchi e nuovi: gli sconti dedicati tramite le convenzioni con società operati sul mercato dei servizi che stanno entrando a far parte della vita quotidiana di tantissime persone.

La nuova filosofia non è solo quella di andare a caccia di sconti ma di assicurare uno sconto con l’integrazione con altri gestori di servizi e società che siano parte del mercato hi tech, da anni in crescita ed in continua evoluzione.

Per questo la RCA di Allianz Direct potrà essere ulteriormente conveniente per i clienti che vivano la modernità come fruitori di servizi specifici.

Esistono convenzioni per i titolari di conto PayPal che vogliano usare questo strumento per i pagamenti, come anche convenzioni come quella con Sky Extra che garantisce fino al 15% di sconto sulle polizze qualora si sia titolari di quel contratto con l’emittente internazionale.

Ed altre ancora.

Per questa ragione Allianz Direct conviene.

Photo by Paul Kansonkho on Unsplash