Rasero grazia Bartoletti: “Scompiglio” potrà correre al Palio 2022

Jonathan Bartoletti potrà tornare a correre ad Asti. Il fantino pistoiese, infatti era stato squalificato per dieci anni dal capitano Enzo Clerico in seguito ai drammatici fatti del Palio 2013, che portarono alla morte del cavallo Mamhutones di Santa Maria Nuova, borgo per cui “Scompiglio” difendeva i colori.

Oggi, con l’ordinanza numero 25 il sindaco Maurizio Rasero ha ufficialmente riammesso il fantino nel novero dei partecipanti al Palio di Asti. in

“Vista la Sentenza di assoluzione pronunciata dalla Sezione penale del Tribunale di Asti in data 13/11/2015, il Sindaco Maurizio Rasero, tenuto conto delle motivazioni della suddetta sentenza, e ritenuto che gli anni di squalifica già scontati costituiscano sanzione sufficiente in relazione ai fatti accaduti, ha disposto quest’oggi, nel rispetto della Disciplina Organizzativa del Palio di Asti, la riduzione della squalifica, riammettendo Jonatan Bartoletti alla Corsa del Palio di Asti a far data dall’edizione dell’anno 2022” così l’ordinanza del primo cittadino.

Maurizio Rasero è sempre stato un forte sostenitore di un atto di clemenza verso Bartoletti. Non ancora sindaco, Rasero intervenne in qualità di testimone a carico della difesa nel processo che seguí i fatti del 2013, processo che si concluse con l’assoluzione del fantino.