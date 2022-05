Provincia di Asti: selezione pubblica per tirocini per l’elaborazione della variante al PTCP

E’ indetta una selezione pubblica per l’attivazione di 2 tirocini extracurriculari sul tema “Elaborazione della 1^ Variante al PTCP – Collaborazione tra Regione Piemonte e Provincia di Asti per attività di sperimentazione connesse alla revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), nel quadro di riforma della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica regionale”.

Le domande corredate da curriculum in formato europeo, dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 10 giugno 2022 e deve essere indirizzata all’Area Direzione Operativa della Provincia di Asti esclusivamente a mezzo Pec indirizzata a asti@cert.provincia.asti.it, con indicazione “TIROCINIO EXTRACURRICULARE 1^Variante al PTCP- Direzione Operativa”.

Il colloquio si svolgerà in data 22 giugno 2022 a partire dalle ore 9 nella Sala Giunta della Provincia di Asti in Piazza Alfieri 33, 14100 Asti (per continuare, se necessario, il giorno successivo). L’avviso e il facsimile della domanda sono pubblicati sul sito della Provincia di Asti: www.provincia.asti.it