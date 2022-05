Prosa, danza e circo contemporaneo per la stagione teatrale estiva del comune di Canelli

Il Comune di Canelli annuncia anche questanno un ricco programma di eventi per lestate, volti a consolidare il ritorno allincontro dal vivo con il pubblico e i turisti e per valorizzare il proprio territorio, sito riconosciuto dall Unesco.

Il ricco programma con grandi spettacoli di teatro per tutti i gusti con prosa, narrazione, circo e danza contemporaneo avrà il titolo Canelli al Balbo ed en plein air e si svolgerà da fine maggio a fine luglio.

Commenta l’ Assessore alla Cultura Giovanni Bocchino: “E’ con molto piacere e soddisfazione che annunciamo questo nuova stagione teatrale, figlia del rapporto che da anni ci lega al Teatro degli Acerbi, confermando la collaborazione con Piemonte dal Vivo. Sarà l’occasione per inaugurare i nuovi spazi della Moncalvina, già utilizzata in parte lo scorso anno, ma ripensata come vero anfiteatro immerso nelle nostre colline. Una proposta culturale che spazierà tra le varie arti, muovendosi tra proposte in sala e all’aperto”.

Il più Grande Palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale anche nel periodo estivo. La rassegna estiva offrirà alla comunità che abita il suo territorio loccasione di vivere lo spettacolo dal vivo anche nelle sere destate. “Un’ opportunità ulteriore per sperimentare il millenario rito teatrale anche in spazi non usualmente adibiti allo spettacolo, e per riflettere insieme sullimportanza che larte può avere per la sua comunità”, dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

La stagione è realizzata dal Comune di Canelli in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Teatro degli Acerbi ed ha il sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione CRAsti.

Il programma estivo è legato al progetto del Teatro Balbo che ha visto come main sponsor Bosca e Arol SpA e sponsor Enos srl, Banca di Asti, Cavagnino & Gatti Macchine Etichettatrici, DRC Costruzioni Generali srl e Punto Bere srl.

Si comincia al Teatro Balbo: la grande sala canellese accoglierà giovedì 26 maggio alle ore 22 la nota attrice Lella Costa con Questioni di cuore, in cui darà voce alla rubrica curata da Natalia Aspesi su Il venerdì del quotidiano Repubblica. Uno spettacolo molto atteso, dal pubblico e dagli organizzatori, per ritrovarsi e per annunciare i successivi appuntamenti della rassegna estiva.

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trentanni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno allamore e alla passione. Tutti hanno scritto a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande.

Va in scena Lella Costa (costigliolese per parte di madre), in un gioco di contrappunti tra botta e risposta raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi dintensità e di intimità.

Si passa poi agli spettacoli allaperto.

Domenica 12 giugno alle ore 18 un appuntamento per bambini (dai 6 anni) e famiglie nel nuovo anfiteatro immerso nella natura, alla cascina La Moncalvina in reg. San Giovanni 126.

In scena, della nota compagnia Stilema, specializzata in spettacoli per la gioventù, lo spettacolo Di qua e di là. Storia di un piccolo muro di Silvano Antonelli, con Roberta Maraini.

La programmazione all’ aperto proseguirà, sempre allAnfiteatro alla Moncalvina: venerdì 17 giugno alle ore 21.30 l divertentissimo La storia di Taborre e Maddalena con in scena lo straordinario narratore pugliese Enrico Messina, accompagnato in scena dal musicista Mirko Lodedo. Questo lavoro nasce dallincontro di un attore e un musicista che, ritrovatisi intorno ad una tavola imbandita con cibi semplici, hanno cominciato a raccontare. Nello spettacolo ogni volta il menù della cena è diverso, in questo caso sarà con i piatti tipici e vini canellesi e con il dialetto piemontese che entrerà nella parlata del narratore. Il cibo, soprattutto a Canelli, diventa elemento identitario per il pubblico che, nel convivio e nel racconto delle cose in tavola vi si riconosce.

A luglio si comincia domenica 3 luglio alle ore 21 con il circo contemporaneo: la Compagnia Nando e Maila porterà in scena lo spettacolare Kalinka, per tutti, grandi e piccini.

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del felliniano e dei personaggi del circo tradizionale. In Kalinka la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni, acrobazie aeree e giocolerie.

Spazio poi alla danza contemporanea: venerdì 15 luglio alle ore 21.30 ci sarà “Il corpo sussurrando serata composta da varie coreografie e danzatori di BTT Balletto Teatro Torino.

Le coreografie che saranno presentate nellanfiteatro immerso nelle colline Unesco sarannoKiss me hard before you go_duet, coreografia di Jose Reches con i danzatori Lisa Mariani e Flavio Ferruzzi, Essere singolare plurale con Luca Tomasoni e Nadja Guesewell ed infine play_bach, coreografia di Manfredi Perego con i danzatori Nadja Guesewell, Lisa Mariani, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Luca Tomasoni. Sarà sicuramente un appuntamento molto accattivante per gli appassionati, ma anche per tutto il pubblico.

Il programma si concluderà mercoledì 27 luglio alle ore 21.30 con Dita di Dama, tratto dal romanzo Dita di dama di Chiara Ingrao, con una straordinaria prova dattrice di Laura Pozone. Gli anni 70, raccontati non attraverso lo stereotipo degli anni di piombo, ma indagando percorsi di libertà e di dignità che sfidano tuttora il nostro grigio presente.

Saranno rispettati i protocolli COVID-19 per lo spettacolo dal vivo.

Biglietti per spettacoli: spettacolo del 26.05 15 € intero / 5 € ridotto (fino ai 12 anni), per gli altri 10 € intero / 5 € ridotto (fino ai 12 anni), spettacoli per bambini e famiglie 5 € biglietto unico.

È consigliata la prenotazione sul sito Appuntamento Web, dal 16 maggio.

Informazioni su: sul sito e sui social di Visit Canelli e Teatro degli Acerbi e del Teatro Balbo Canelli.

PROGRAMMA

giovedì 26 maggio 2022 ore 21 – Teatro Balbo *

QUESTIONI DI CUORE

Lella Costa dà voce alla rubrica di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica

Da unidea di Aldo Balzanelli

Con Lella Costa

MISMAONDA

domenica 12 giugno 2022 – ore 18.00 – La Moncalvina ***

DI QUA E DI LÀ

Storia di un piccolo muro

di Silvano Antonelli

con Roberta Maraini

collaborazione drammaturgica Giulia Antonelli, Roberta Maraini, Enrico Seimandi

STILEMA / con il sostegno di Torino Arti Performative / prodotto in collaborazione con Teatro De Micheli di Copparo

venerdì 17 giugno 2022 – ore 21.30 – La Moncalvina **

LA STORIA DI TABORRE E MADDALENA

di Enrico Messina

con Enrico Messina, Mirko Lodedo

musica originale in scena Mirko Lodedo

ARMAMAXA TEATRO – RESIDENZA TEATRALE DI CEGLIE MESSAPICA / CASARMONICA

domenica 3 luglio 2022 – ore 21 – La Moncalvina ***

KALINKA

di e con Ferdinando DAndria, Maila Sparapani

collaborazione artistica Carlo Boso

regia Luca Domenicali

COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS

venerdì 15 luglio 2022 – ore 21.30 – La Moncalvina **

IL CORPO SUSSURRANDO

lo spettacolo è composto dalle coreografie:

KISS ME HARD BEFORE YOU GO_duet

coreografia di Jose Reches

costumi Maria Teresa Grilli Atelier

danzatori Lisa Mariani e Flavio Ferruzzi

BTT BALLETTO TEATRO TORINO

ESSERE SINGOLARE PLURALE

musica Paolo Codognola

interpreti Luca Tomasoni e Nadja Guesewell

BTT BALLETTO TEATRO TORINO

PLAY_BACH

coreografia Manfredi Perego

musiche J.S Bach

danzatori Nadja Guesewell, Lisa Mariani, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Luca Tomasoni

BTT BALLETTO TEATRO TORINO

mercoledì 27 luglio 2022 – ore 21.30 – La Moncalvina **

DITA DI DAMA

tratto dal romanzo Dita di dama di Chiara Ingrao

con Laura Pozone

adattamento drammaturgico e regia Laura Pozone e Massimiliano Loizzi

APARTE ALI PER LARTE / in collaborazione con Teatro Della Cooperativa