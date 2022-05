Progetto Sorriso alla primaria del Comprensivo di Cerrina

Nell’ambito del “Progetto Sorriso” in queste settimane il Dott. Pierpaolo Masoero e la dott.ssa Giovanna Stella hanno incontrato le classi seconde e terze delle scuole primarie dell’istituto IC Cerrina per spiegare l’importanza della prevenzione e della cura dentale. Il filo conduttore dell’incontro è stato un agile opuscolo intitolato “Il mio Diziodente”, scritto dalla Dott.ssa Stella e realizzato con la collaborazione del Lions Club Valcerrina.

Utilizzando le lettere dell’alfabeto la Dott.ssa Stella, supportata dal dott. Masoero, ha guidato gli alunni alla scoperta dei segreti per mantenere nel tempo una bocca sana con denti senza problemi.

A come alimentazione corretta, C come collutorio magica pozione, D come dentifricio per denti puliti e brillanti, G come gengiva da mantenere rosa corallo e aderente al dente, L come lingua da

non trascurare, M come macchia scura da scongiurare, P come placca da rimuovere, S come spazzolino da usare con perizia, V come visita odontoiatrica da eseguire regolarmente: queste solo

alcune delle informazioni che sono illustrate.

Gli alunni, muniti di una copia di DIZIODENTE, hanno seguito con interesse le spiegazioni dei due specialisti, facendo domande pertinenti che hanno vivacizzato l’incontro. Al termine tra gli alunni si respirava un clima di fiducia e di benessere che fa ben sperare: forse grazie ad interventi così coinvolgenti, anche la paura della visita odontoiatrica diventerà un lontano ricordo.