Prenotazioni aperte per la terza edizione del “Walking poetry” a Piovà Massaia

Orienteering attraverso la poesia. Questa la proposta della Casa delle Caramelle, sede distaccata dell’Associazione AironeBio di Asti, che organizzerà il prossimo 2 giugno a Piovà Massaia la terza edizione del Walking Poetry.

Si tratta di un laboratorio i cui partecipanti attraverso una mappa, si recheranno nelle postazioni dove sono ci sono ad attenderli dei poeti. I partecipanti, accompagnati da musicisti e pittori, scriveranno su un foglio apposito un’emozione. Al rientro alla Casa, dopo le 14 tappe, comporranno una poesia.

“L’evento di quest’anno sarà molto significativo. Aprirà infatti la porta al ritorno, dopo due anni, della Festa della Menta, che si terrà domenica 5 giugno. – spiega l’organizzatore Miguel Capriolo – Sarà un’occasione sia per riportare il turismo in questo ridente paese che come meravigliosa possibilità di tornare a socializzazione trascorrendo una giornata nella serenità. Quest’anno durante tutta la giornata ci sarà un Laboratorio di scrittura creativa che accompagnerà i futuri poeti per tutta la giornata tenuto da Elisa Perotto e Chiara Ducato e si concluderà nel pomeriggio con ‘Il mio poema sei tu’ all’interno del Laboratorio di Biodanza”.

Saranno presenti dodici tra poeti e lettori, tra i quali Lorena Olivieri, Tiziana Coda Zabet, Liliana Fantini, la scrittrice Anna Prevosto, la scrittrice Maria Gabriella Ansaldi, l’attrice Emanuela Paccagnan, si aggiungerà l’arte grazie a due pittrici Morena Nebbiolo e Michela Cipriani, due caricaturisti Pier Paolo Ricci, Federico Balzaretti, un artista del vetro Manuela Marazzani, in arte Manu Mara, Jewelry & Art ed uno del legno Fabrizio Melis. I musicisti che accompagneranno i poeti saranno Turi Oppedisano, Matteo Casullo, Mauro Voza, ed i Mandolinissimo Quartet.

Nello spazio antistante la casa ci saranno anche altre opportunità: una mostra di alcuni quadri di Morena Nebbiolo e Michela Cipriani, l’esposizione di un’opera in vetro di Manuela Marazzani, un’opera in legno di Fabrizio Melis, musica con i Mandolinissimo Quartet, la presentazione del libro Meccanismi di Azione della Biodanza di Maria Gabriella Ansaldi, una breve conferenza di Biodanza e Metamedicina.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione del Comune di Piovà Massaia, la partecipazione dell’assessora alla Cultura Marinella Ferrero, l’Associazione Fra Guglielmo Massaia di Piovà Massaia, La Locanda della Buona Notte, l’Associazione Dilettantistica Bocciofila Piovatese A. Peiro. L’inziativa è sostenuta da: Alliance Assicurazioni di Madonia Maurizio, AICS, il Forno di Piovà, Pizzeria Birimbao e L’Antico Calore di Borello Bruno.

I posti sono limitati per il laboratorio. Prenotazioni all’evento entro e non oltre mercoledì 11 maggio. Per informazioni e prenotazioni: 3389870049

Per il pranzo si può optare per la modalità autogestita “al sacco” oppure prenotando sempre entro l’11 maggio al Bar Centro Trattoria Locanda della Buona Notte 0141996452 o all’ Associazione dilettantistica bocciofila Piovatese 3313559603.

Walking Poetry e Laboratorio sono ad offerta libera.

Di seguito il programma del Walking Poetry –>programma walking poetry

Qui il programma delle attività all’intrno del girdino della Casa delle Caramelle –>>programma giardino Casa delle Caramelle