Per un’estate in forma novità e promozioni speciali alla Farmacia Don Bosco di Asti

Il mese di maggio è dedicato alla remise en forme, per arrivare all’estate pieni di energia, all’insegna del benessere.

Alla Farmacia Don Bosco di piazza Vittorio Veneto 1 ad Asti, ci sono novità e promozioni per prendersi cura della propria forma fisica. Come la dieta Keylife, con tre protocolli specifici ed innovativi per trasformare in energia i grassi in eccesso. Si tratta di un regime alimentare studiato per effettuare una dieta chetogenica e normoproteica, associata ovviamente ad una adeguata attività fisica, con un protocollo validato da importanti società scientifiche italiane ed internazionali.

Keylife è consigliata per la perdita di massa grassa e possono avvicinarsi a questo stile alimentare sia le persone sovrappeso, sia quelle in buona salute, chi ha problemi di insulino-resistenza o sportivi che vogliono migliorare la loro forma fisica. Alla Farmacia Don Bosco sarà effettuata una valutazione per capire la situazione di partenza e gli obiettivi da raggiungere e adattato il protocollo adatto per ogni esigenza. Si possono acquistare le box settimanali con i prodotti KeyLife ideali come pasti sostitutivi e gli integratori, per ritrovare forma e benessere.

Ma non finisce qui, anzi! Fino al 31 maggio, alla Farmacia Don Bosco troverete l’offerta dei dimagranti XLS scontati del 20% e per rimettersi in forma in breve tempo, potrete approfittarne in modo speciale venerdì 13 maggio, al pomeriggio, con una super promozione sulla linea XLS Medical Pro-7.

Proseguiamo con l’offerta sui prodotti Somatoline Emuls 30 buste scontato del 33% (da €62,90 a € 41,90); oltre a questa offerta, segnatevi anche per Somatoline la giornata del 13 maggio, al pomeriggio, con offerte speciali e distribuzione di campioni omaggio.

Ma per rimettersi in forma in salute è bene anche abbinare attività fisica, che sia sostenuta da integratori che aiutino ad evitare un sovraffaticamento: ecco allora l’offerta sui prodotti Named per lo sport con sconti dal 20% fino al 30%.

Le promozioni e i servizi della Farmacia Don Bosco non finiscono qui. Per conoscerli tutti la farmacia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Telefono 0141/212846.