Per la “Notte Nazionale del Liceo Classico” gli studenti dell’Alfieri di Asti propongono un ricco programma di iniziative

Il Liceo Classico “V. Alfieri” aderisce per la prima volta alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”, giunta

quest’anno all’ottava edizione.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 6 maggio dalle 18 alle 24, in contemporanea in 328 licei su tutto il territorio nazionale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza che sia interessata ad assistere e la serata sarà gestita dagli studenti che accoglieranno il pubblico con un viaggio tra musica, canto, danza, scienza: si susseguiranno letture di poesie, discussioni filosofiche, musica, presentazioni di lavori e libri, piccole drammatizzazioni, a dimostrazione della grande creatività e vitalità degli studenti liceali.

L’iniziativa sarà articolata in diversi momenti. L’apertura dell’evento sarà curata dalla dirigente scolastica Stella Perrone. Dalle 18 alle 18,20 circa, sarà proiettato il video nazionale, con l’Inno dei Licei Classici e i saluti del professor Rocco Schembra, ideatore dell’evento. Seguiranno, presso le singole scuole, i saluti dei dirigenti scolastici e dei referenti di Istituto.

Dalle 18,30 alle 20 circa, in Aula Magna, si svolgerà la prima parte della serata: “Viaggio tra le stelle in musica e poesia”, con letture di poesie ed esecuzioni musicali ispirate agli astri, da Saffo a Dante a poeti moderni, seguita da una lezione di astronomia tenuta dal professor Ferrero che guiderà il pubblico in un piccolo “viaggio tra le costellazioni”.

Dalle 20 alle 22 circa, nelle Aule del Liceo, gli studenti presenteranno alcuni lavori personali, leggeranno opere teatrali, daranno prova del proprio talento. Contemporaneamente, la scrittrice Laura Calosso nella Biblioteca del Liceo presenterà il suo libro “Due fiocchi di neve uguali”, e i Laboratori di Fisica del Liceo saranno aperti ai visitatori, con una esposizione di macchine elettrostatiche.

Dalle 22 alle 23,30 in Aula Magna si replicherà la prima parte della serata, “Viaggio tra le stelle in musica e poesia” e, per termonare, dalle 23,30 alle 24,00, di nuovo in contemporanea nei Licei aderenti all’iniziativa, si concluderà la

serata con una lettura in greco e in italiano di un brano delle Dionisiache di Nonno di Panopoli.

Di seguito il programma completo dell’iniziatva –>>Liceo classico Asti Programma