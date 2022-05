Pelosetti in cerca di casa…: quattro maschietti cercano una famiglia

Ritorna l’appuntamento con la nostra rubrica in collaborazione con la delegazione Asti e la Sezione di Alba, Langhe e Roero dell’A.N.P.A. (Associazione nazionale protezione animali e ambiente) “Pelosetti in cerca di casa”.

L’obiettivo della rubrica è quello di cercare una casa per cani e gatti reduci da maltrattamento o abbandono o semplicemente di proprietà di persone che non possono più occuparsene. Per informazioni e adozioni: 3392928707.

CUCCIOLI

4 maschietti, quasi 4 mesi, incrocio amstaff-pastore tedesco cercano casa. Sani, molto belli, socievoli e dolci.

Per informazioni e adozioni: 3392928707 – 3471825491 – 3292760240 – 3358129997

Mail: anpa-alba@tiscali.it Pagina fb Anpa Alba langheroero

Presentazione attività A.N.P.A. (Associazione nazionale protezione animali e ambiente)

L’A.N.P.A.è un’associazione che ha diverse sedi sul territorio nazionale e opera a tutela degli animali e dell’ambiente. In provincia di Asti è presente dal 2015 la Delegazione di Asti e nel territorio dell’ albese è attiva dal 2008 la Sezione di Alba, Langhe e Roero. I volontari di entrambe le Sezioni collaborano attivamente fra loro realizzando iniziative comuni.

Partecipiamo a manifestazioni locali con distribuzione di materiale informativo su temi animalisti (prevenzione dell’abbandono, inserimento microchip a cani e gatti, sterilizzazione, sfruttamento e maltrattamento degli animali nel circo, nella corrida, nel palio…).

Raccogliamo cibo, medicinali, coperte presso alcuni esercizi commerciali del cuneese e dell’astigiano e tale materiale viene distribuito a canili e gattili che non hanno convenzioni con Comuni e che vivono di donazioni e a privati che, sempre più numerosi purtroppo, hanno difficoltà a mantenere i propri animali. Inoltre, in collaborazione con negozi di articoli per animali organizziamo giornate di raccolta di cibo, antiparassitari… che utilizziamo per i numerosi animali di cui ci occupiamo.

Collaboriamo con l’ASL, con alcuni veterinari liberi professionisti e con Associazioni animaliste della provincia di Cuneo e Asti, nel prenderci cura di animali in difficoltà, promuovendo buone adozioni di cani e gatti e partecipando a manifestazioni unitarie.

Interveniamo, su segnalazione dei cittadini, in casi di maltrattamento e/o abbandono di animali e, quando è necessario, informiamo gli organi competenti come previsto dalle Leggi vigenti.

Siamo disponibili per il trasporto di cani/gatti sia verso gli studi medici veterinari che al domicilio dell’animale per urgenze e cure periodiche; ciò specialmente per persone anziane impossibilitate a guidare che abitano in zone scomode e, a volte, isolate.

Siamo disponibili per visite pre e post affido non solo riguardo ad adozioni di animali che seguiamo personalmente, ma anche quando veniamo contattati da volontari di altre Associazioni che ci chiedono supporto sul nostro territorio.

Interveniamo economicamente in aiuto di persone in difficoltà occupandoci di visite veterinarie, cure mediche e sterilizzazione dei loro animali. Nei casi, purtroppo sempre più numerosi, di animali di proprietà che non possono più essere accuditi adeguatamente dai loro proprietari (malattie, ricoveri, età avanzata, perdita del lavoro…), diamo la nostra disponibilità per un ricovero temporaneo presso le abitazioni di alcuni volontari e per cercare loro nuova e adeguata sistemazione.

Fra le nostre priorità c’è la ricerca di una casa per cani e gatti reduci da maltrattamento o abbandono o semplicemente di proprietà di persone che non possono più occuparsene. Per questo motivo abbiamo pensato di proporre la rubrica “Pelosetti in cerca di casa” in cui, settimanalmente, presenteremo i nostri e vostri amici a 4 zampe che sono in attesa di adozione. Aiutateci a farli conoscere e a trovare loro una famiglia! E se volete e potete dedicare qualche ora del vostro tempo agli animali, contattateci! Grazie di cuore da parte dei volontari ANPA e dei pelosetti da loro accuditi.

Le presidenti Delegazione Asti e Alba

Mariangela Ariotti e Claudia Ottaviani