Terminata la Fiera Carolingia, ora i riflettori si accendono sul Palio degli Sbandieratori, in programma sabato prossimo in piazza San Secondo.

Sono 13 i gruppi che scenderanno in campo in Piazza San Secondo per conquistare i “paliotti”, opera di Michela Squillacioti, pittrice di Asti con la passione della fotografia.

I gruppi partecipanti rappresentano i seguenti: Cattedrale, San Martino San Rocco, Santa Caterina, Torretta, San Pietro, Don Bosco,San Lazzaro, San Secondo, Viatosto, Tanaro, Baldichieri, Montechiaro e SanDamiano.

I gruppi si stanno allenando intensamente per recuperare il periodo di “sospensione forzata” a causa dell’emergenza da coronavirus. Stasera e domani i gruppi proveranno ufficialmente il campo di Piazza San Secondo per mettere a punto evoluzioni, coreografie e suoni della competizione.

Come sempre saranno i giudici della F.I.S.B. (Federazione Italiana Sbandieratori) ad esprimere il verdetto finale, sia per la classifica Musici, sia per quella degli sbandieratori.

Anche quest’anno ci sarà un premio speciale messo in palio dal Panathlon Club di Asti, prestigioso club di servizio che promuove e sostiene i valori dello sport. Il premio sarà assegnato da una giuria di esperti al gruppo che rappresenterà la coreografia migliore e saprà trasmettere le emozioni più intense. La piazza sarà allestita con quattro tribune, per un totale di 1036 posti numerati: saranno venduti a 10 €, tariffa stabilita dal Consiglio Comunale e saranno acquistabili in via esclusiva per i Comitati presso la Biglietteria del Teatro Alfieri nelle giornate di oggi e domani.

Il pubblico potrà acquistare i biglietti, sempre presso la Biglietteria del Teatro venerdì 6 maggio con orario 10/17.

Ogni persona non potrà acquistare più di due biglietti. Non è prevista la prenotazione.

Durante l’evento il Sindaco e gli Assessori procederanno al conferimento dell’Ordine di San Secondo 2021 e 2022.