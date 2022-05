Oggi ha assunto le sue funzioni Claudio Ventrice, nuovo Prefetto di Asti: il suo saluto al territorio

Ha assunto oggi le funzioni di Prefetto della Provincia di Asti il dr. Claudio Ventrice, nato a Tropea (VV), destinato all’incarico dal Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 2 maggio scorso.

Il dottor Ventrice, coniugato con una figlia, è laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense.

Intrapresa la carriera prefettizia nell’aprile 1989, è stato assegnato alla Prefettura di Torino, ove ha ricoperto l’incarico di Dirigente nelle diverse Aree funzionali.

Nell’ottobre 2010, trasferito alla Prefettura di Biella, ha svolto la funzione di Viceprefetto Vicario, ricoprendo anche l’incarico di Reggente a Prefetto dal 26 giugno 2011 al 29 agosto 2011.

Nel giugno 2012 è stato nominato Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Novara, ove è stato anche Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nonché Presidente della Sezione di Novara della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino.

Numerosi gli incarichi di rilievo svolti dal dr. Ventrice nel corso della sua carriera, tra i quali: commissario straordinario in diversi Comuni (Rosta, Valperga, Castelnuovo Nigra, San Mauro Torinese, Salerano, Cavour e Rovigo); componente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti della Provincia e dei Comuni (Co.Re.Co); Presidente della Commissione d’Inchiesta per l’accesso agli atti per il Comune di Torre del Greco (NA); componente della Commissione straordinaria ex art. 143 T.U.E.L. per la gestione del Comune di Saint Pierre (AO).

Inoltre, da giugno 2015 ad ottobre 2015, ha lavorato, in qualità di Componente, presso il Centro Operativo Misto di Expo Milano 2015 e nel 2016 ha svolto le funzioni di Commissario per la fusione dei Comuni di Lessona e Crosa.

Nominato Prefetto in data 17 agosto 2020, è stato destinato a dirigere la Prefettura di Massa Carrara, dalla quale proviene.

Nella sua prima giornata di lavoro, il Prefetto Ventrice ha incontrato i dirigenti e il personale della Prefettura e programmato, per i prossimi giorni, una serie di incontri con le Istituzioni del territorio.

Ecco il suo saluto alla città e al territorio: Saluto Prefetto Ventrice (1)