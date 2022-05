Nonni Connessi: il grazie di Anteas all’Artom di Asti

Riceviamo e pubblichiamo il grazie dell’Associazione ANTEAS di Asti agli studenti e ai docenti dell’Artom di Asti per il corso “Nonni Connessi”, ospitato dall’Istituto scolastico guidato dal Dirigente Franco Calcagno.

L’ANTEAS di Asti ringrazia di cuore tutto lo staff dell’Artom che ha collaborato per l’ottimo risultato del corso “Nonni Connessi “. Ringrazia i docenti e gli alunni che si sono messi a disposizione, volontariamente e gratuitamente, nel prendersi cura degli anziani affinché potessero padroneggiare nell’uso negli strumenti informatici ( smartphone), uso che permette a loro di stabilire relazioni con le persone care, amici, parenti e quant’altro anche in momenti come il primo duro periodo di lockdown.

Ringrazia la dirigenza per aver permesso l’uso dei laboratori e degli strumenti informatici.

La nostra associazione necessita di aiuti concreti, come qui fatto, per aiutare chi nella società è più debole e fragile, solo affinché si eviti l’isolamento, la solitudine, la depressione. Tutto questo si può superare solo creando e coltivando le relazioni fra le persone.

Meraviglioso è stato vedere l’aiuto pronto, delicato, professionale degli studenti verso i diversamente giovani. Relazioni intergenerazionali da favorire e coltivare.

Donare il proprio tempo agli altri, senza secondi fini, è il gesto più nobile che una persona possa fare. Nel corso ” Nonni Connessi ” è emersa questa NOBILTÀ che pensavamo non esistesse più nella società dove l’onnipotenza dell’io a discapito del noi è prevalente.

Dobbiamo riscoprire la bellezza dei rapporti tra noi, la bellezza del ritrovarsi, frequentarsi, la bellezza nell’aiutare chi ha bisogno.

Questo è il terreno che ci permetterà di forgiare una società più giusta, equa e solidale.

Grazie ancora e speriamo di poter effettuare altre esperienze e altri progetti insieme.

Con stima e affetto

Il presidente ANTEAS Asti

Nosenzo Giuseppe